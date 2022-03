LFS Unterleiten: Bei Kaiserwetter rauf‘ auf die Schi!

Von einer schwindenden Begeisterung für den Wintersport kann in der Fachschule keine Rede sein und die Freude am Sport wird von einem engagierten Lehrerteam vermittelt und tatkräftig unterstützt. So stand in den letzten Wochen auch Eislaufen, Rodeln und Schneeschuhwandern am Programm des Sportunterrichts.

Aufgrund der besonders günstigen Lage der Schule zu nahegelegenen Schigebieten, können die Schitage auch kostengünstig für die Schülerinnen organisiert werden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden