Perfekte Pistenbedingungen am Königsberg ermöglichten es den Schülerinnen der LFS Unterleiten im Rahmen des Sportunterrichts ihre Schwünge sicher und genussvoll in den Schnee zu zaubern. Der strahlende Sonnenschein war die Krönung an diesem – für viele – ersten Skinachmittag der Saison.

