„Wir finden solche Projekte am coolsten!“. Von Montag dem 10.02. bis Freitag dem 21.02.2020 fand in der LFS Unterleiten ein jahrgangsübergreifendes Projekt zum Thema „Hauswirtschaft ist Klimaschutz“ statt.

Im Rahmen der CoACH-Pädagogik, die selbsttätiges, forschendes Lernen entriert, werden regelmäßig Projekte durchgeführt. Durch die intensive Auseinandersetzung zum Thema Klimaschutz entwickelten die Schülerinnen hauswirtschaftliche Maßnahmen, die die Mädchen und jeder persönlich umsetzen kann.

„Wir demonstrieren was wir tun können, begeben uns in die Handlung und bleiben nicht bei leeren Worten!“, so die Ansage von Lisa Burck aus dem 3. Jahrgang.

Von der kreativen Darstellung der Forschungsergebnisse, können Sie sich unter www.youtube/natürlich.unterleiten überzeugen.