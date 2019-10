Im Rahmen einer tollen Führung im Oberen Belvedere machten die Schülerinnen Bekanntschaft mit KünstlerInnen wie Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Uli Aigner und noch viele mehr. Am Nachmittag durften die Damen auf der Wiener Wiesen im Service mitarbeiten. Von Bierzapfen über Gästebetreuung bis hin zu einer gemütlichen Abschlussrunde im Zelt war alles dabei.

Am nächsten Tag standen eine Käseverkostung am Naschmarkt sowie zwei Hotelbesichtigungen am Programm. Das atemberaubende Ambiente im Hotel Triest und im Palais Coburg bot den Schülerinnen einen noch einzigartigen Einblick in die 5-Sterne Hotellerie.

In diesem Sinne ein „Herzliches Dankeschön“ an alle Personen, die so tatkräftig zum Gelingen dieser Exkursion beigetragen haben.

