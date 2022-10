LFS-Unterleiten: "Klimafreundlich essen“

Saisonale, regionale und biologische Lebensmittel fließen laufend in die tägliche Menügestaltung der Betriebsküche der Fachschule Unterleiten mit ein, jedoch wird in diesem Schuljahr verstärkt darauf geachtet und wöchentlich ein besonderes Klimamenü zubereitet. Zur besseren Bewusstseinsbildung wird das Menü am Speiseplan gekennzeichnet.

Gerade beim Kochen können mit einfachen Mittel CO2 Emissionen reduziert werden, wenn Lebensmittel ressourcenschonend eingekauft oder selbst produziert werden. Saisonale und regionale Lebensmittel sind frisch, haben kurze Transportwege schonen die Umwelt, verbrauchen weniger Energie in der Produktion und die wertvollen Nährstoffe in Obst und Gemüse bleiben dadurch erhalten.

Die Schülerinnen des 2. Jahrganges ernten Obst und Gemüse im eigenen Schulgarten, verarbeiten dieses zu einem wohlschmeckenden Menü und sorgen damit beim leiblichen Wohl für höchste Qualität.

„Wir wollen aufzeigen, dass Nachhaltigkeit auf dem Teller nicht unbedingt mehr kosten muss und auch schmeckt. Geredet über Klimaschutz wird genug, jetzt wollen wir einfach tun und beispielhaft vorangehen,“ so die Betriebsküchenleiterin, Frau Michaela Hager.

Artikel von office@unterleiten.at

