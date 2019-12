LFS Unterleiten lud zum "Adventmarkt in Weyer" .

Am ersten Adventwochenende zeigte die Landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten im großen Saal im Schloss in Weyer, wo Kunst und Handwerk vertreten waren, ihr breitgefächertes Spektrum an Fertigkeiten, welche die Schülerinnen während ihrer Ausbildung an der Unterleiten erwerben können.