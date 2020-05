Am Montag dem 04.05.2020 traf das Lehrerteam der LFS Unterleiten, Masken tragend und Abstand haltend zu einer Konferenz vor Ort zusammen. Den Präsenzunterricht, unter Berücksichtigung aller angeordneten Hygiene- und Abstandsregeln zu organisieren, kommt einer echten Herausforderung gleich. Besonders durch die Tatsache, dass in Unterleiten fast alle Internatsschülerinnen sind. Zukünftig werden viele Tagesschülerinnen (tägliche An-und Abreise) und wenige Internatsschülerinnen ihren Unterricht in der LFS Unterleiten machen.

„Ich bin froh, wenn’s wieder losgeht, daheim kann ich mich immer weniger zum Lernen motivieren“. So die Aussage einer Schülerin, die wie alle anderen so lange im „distance-learning“ sehr fleißig waren. Die Schülerinnen des 3. Jahrganges sind die Ersten an der Schule, um sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Vor allem der praktische Unterricht ist dafür sehr wichtig. Die anderen Jahrgänge werden stufenweise ihren Präsenzunterricht beginnen können. Für sie gilt weiter “Homeoffice und distance-learning“.

- Artikel von office@unterleiten.at