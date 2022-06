Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Neben Outdoor Teamtraining im Wald und am Wasser standen täglicher Morgensport und ein Bike-Nachmittag auf dem Programm. Bei einer Wanderung auf die Möselalm konnten sich die Mädchen mit Kaiserschmarren stärken und beim Grillabend wurde rund ums Lagerfeuer getanzt. Natürlich kam auch der Badespaß am See nicht zu kurz!

