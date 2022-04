LFS Unterleiten: "Theorie trifft Praxis"

Werbung

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Einkauf“ stand die Betriebsbesichtigung im Laden “Unverpackt Austria“ in Neumühl. Die Schülerinnen waren von der Geschäftsphilosophie stark beeindruckt und begeistert, Lebensmittel in unmittelbarer Nähe plastikfrei und unverpackt zu erhalten.

Erleben, woher hochwertige Samengut kommt, wurde in der Besamungsstation Genostar in Wieselburg besucht.

Um den Schülerinnen einen guten Einblick in den Ausbildungsschwerpunkt Tourismus zu bieten, wurden von Fachlehrerin Mag. (FH) Michaela Beier zwei Betriebe im Gastronomiebereich und Urlaub am Bauernhof ausgewählt.

Die neue, hochmoderne Betriebsküche des Gasthofes Krickl in Feichsen, Purgstall mit einer kleinen, feinen Bierbrauerei und ein „Urlaub am Bauernhof“ - Betrieb in Windhag mit Wellnessbereich und mit Campingmöglichkeit am Bauernhof wurden besichtigt und von den Betriebsführer*innen ausführlich erklärt.

