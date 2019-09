LFS Unterleiten: vital und beziehungsvoll .

Der Start in einen neuen Lebensabschnitt - vital und beziehungsvoll. Wie gewohnt beginnt das neue Schuljahr in Unterleiten motiviert und reich an Schülerinnen. Der herzliche Empfang am Montag dem 2. September erleichterte den Schülerinnen des 1. Jahrganges ihren Weg in einen neuen Lebensabschnitt.