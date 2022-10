"Mode aus eigener Werkstatt“ an der LFS Unterleiten

Nicht von der Stange gekauft, sondern mit Herz und Leidenschaft werden die Dirndl von den Schülerinnen selbst gefertigt und anschließend mit Stolz getragen.

Durch die gute Beratung vor Ort fand jedes Mädchen ihren passenden Stoff in entsprechender Qualität und Farbe. Eingekauft wurde bewusst bei einem Betrieb in der Region, der Fa. Berger in Ybbsitz.

Der Nähsaal der Fachschule ist auch in der Freizeit für die Schülerinnen zugängig und wird oft zur Erzeugung von Hand gefertigter Ware genützt.

