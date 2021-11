Schüler der LFS-Unterleiten wurden zu "Gipfelstürmern“

Nach dem Gipfelsieg ging es zur Naturfreundehütte, wo Familie Pretschuh für eine hervorragende kulinarische Stärkung sorgte. Mit Tanz, Musik und Kerzenschein ließen die Schülerinnen den Abend gemütlich in der Hütte ausklingen.

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück Richtung Scheibenberghütte, dort wurden die Gipfelstürmer bereits von Familie Hirner mit einem köstlichen Mittagessen, erwartet. Gestärkt ging es dann wieder ins Tal und zur Schule zurück

Ein herzliches Dankeschön an Familie Pretschuh und an Familie Hirner für die freundliche Aufnahme in den Hütten. Für die Mädchen der Fachschule Unterleiten war es ein tolles Erlebnis in der Gemeinschaft mit besonderen Endrücken unserer schönen Berglandschaft.