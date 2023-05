Unterleiten und Hohenlehen siegen beim NÖ Genuss-Award

Dabei waren Teams, bestehend aus je zwei Schülerinnen und Schülern der beiden Fachrichtungen „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ sowie „Landwirtschaft“, im Einsatz. Das Team der LFS Unterleiten und LFS Hohenlehen siegte vor der LFS Warth und der drittplatzierten LFS Edelhof.

„Mit dem Wettbewerb wurde den Schülerinnen und Schüler ein passendes Forum geboten, um ihr Organisationstalent sowie kreative Ideen in der Küche und im Service professionell umzusetzen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Der Genuss-Award leistet einen wertvollen Betrag, um regionale und saisonale Lebensmittel in den Mittelpunkt der Kulinarik zu stellen. Zudem gratuliere ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die profundes Wissen und praktische Fähigkeiten bewiesen haben. Ein großes Dankeschön geht an das gesamte Schulpersonal der Fachschule Warth, das für das gute Gelingen des Bewerbes gesorgt hat“, so Teschl-Hofmeister.

„Der Bewerb wurde an zwei Tagen ausgetragen, denn zuerst galt es Rezepte und Einkaufslisten für fünf Fingerfoods, Jourgebäck und einem Milchmixgetränk zu erstellen. Schließlich musste auch das notwendige Geschirr bereitgestellt und die Dekoration des Buffets geplant werden“, informiert Schulinspektorin Agnes Karpf-Riegler.

„Am zweiten Tag stand dann für die Teams die Zubereitung der Speisen am Programm. Dabei lautete das Motto ‚Im Land, wo Milch und Honig fließen‘. Auch das Buffet wurde ansprechend dekoriert. Vor geladenen Gästen fand abschließend die Präsentation statt. Die Bewertung nahm eine fachkundige Jury vor“, so Karpf-Riegler.

Am Bewerb nahmen die Fachschulen Edelhof, Obersiebenbrunn, Mistelbach, Unterleiten, Hohenlehen und Warth teil. Der NÖ Genuss-Award wird künftig alle zwei Jahre stattfinden.

