Gemeinsames Musical der privaten Volks- und Mittelschule Gleiß

Einen besonders berührenden Beitrag zum Thema Klimaschutz boten kürzlich die Kinder der Klimabündnisschule PNMS Gleiß gemeinsam mit den Kindern der PVS in Form des Musicals „Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde“ dar.

Foto: PNMS Gleiß

Darin bemerken der Eisbär und der Pinguin, dass ihre Schollen am Nord- und Südpol immer kleiner werden. Sie beschließen, zu den Menschen zu gehen und ihnen klar zu machen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. In einer Stadt treffen sie auf zwei Kinder, in deren Wohnung die Stromfresser Ampere, Volt und Watt ihr Unwesen treiben. Die Geschichte kommt so richtig ins Rollen, als die beiden vom Eisbären und vom Pinguin die Lizenz zum Abschalten erhalten ...

Die Schülerinnen und Schüler setzten die Handlung unter der Leitung der von Gertrud Panou, Lukas Kößler und Katrin Kössl musikalisch und schauspielerisch meisterhaft um, das Publikum war begeistert.