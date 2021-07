Einen elektronischen Feuchtigkeitswächter für Holzböden entwickelten drei Studenten der HTL Waidhofen in Zusammenarbeit mit der Ybbsitzer Firma Aigner.

Alarm für zu hohe Luftfeuchtigkeit

Unter dem Namen „Humidity Guard“ entwickelten David Stöckel, Jakob Kammleithner und Julian Heimberger, unterstützt von Lehrer Josef Leichtfried, das Gerät, das dann Alarm schlagen soll, wenn die Luftfeuchtigkeit in Bodennähe zu hoch wird. „Gerade das ist in Neubauten in schwülen Sommermonaten leicht der Fall“, sagt Andreas Aigner, Firmenchef von Bodenpersonal Aigner in Ybbsitz.

Das Gerät erkennt frühzeitig Feuchtigkeit in Holzböden und Estrich, alarmiert selbstständig über App und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. „Bei Bedarf wird über eine Schnittstelle in Bodenheizung oder Bodenkühlung eingegriffen“, sagt Andreas Aigner. Auch die Lebensdauer von Holzböden kann damit erhöht werden. „Das Projekt macht Sinn und hat durchaus Potenzial für die Serienreife“, sagt Aigner.