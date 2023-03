Waidhofen an der Ybbs: Ein Märchenabend im Plenkersaal

Am Donnerstag der Vorwoche wurde an der WMMS Waidhofen auf Initiative des Fachkoordinators für Deutsch, Sebastian Ressl, ein Theaterprojekt mit allen 75 Schülerinnen und Schülern der ersten Klassen gestartet. Die Schülerinnen und Schüler erhielten die Aufgabe, innerhalb von fünf Tagen in einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe für ein zugelostes Märchen Dialoge zu verfassen, ein Bühnenbild und Kulissen zu gestalten, Kostüme zusammenzustellen, Requisiten zu organisieren und so ein eigenständiges, kurzes Theaterstück auf die Bühne zu bringen.

Die Schülerinnen und Schüler gingen mit großem Enthusiasmus und viel Spielfreude ans Werk, fügten teils lustige, teils zeitgemäße Dialoge auf Deutsch, Englisch oder im Dialekt in die Märchenszenen ein und kreierten so acht Dramolette, die vor Einfallsreichtum nur so sprühten.

Drei Aufführungen am Donnerstag

Am Donnerstag wurden die erarbeiteten Inszenierungen schließlich vor Publikum im Plenkersaal Waidhofen präsentiert. Nach zwei Schülervorführungen am Vormittag kamen am Abend dann Eltern, Geschwister, Freunde aber auch viele andere Interessierte in den Genuss der Märchen. Als Ehrengäste konnte Direktorin Doris Aigner auch die zuständige Schulqualitätsmanagerin, Christine Schmutz, Musikschuldirektor Christian Blahous, die Obfrau des Mitteschulausschusses, Gemeinderätin Silvia Hraby, und Vizebürgermeister Armin Bahr willkommen heißen.

Schulqualitätsmanagerin Christine Schmutz, Direktorin Doris Aigner, Sebastian Ressl, Gemeinderätin Silvia Hraby, Vizebürgermeister Armin Bahr und Musikschuldirektor Christian Blahous (von links). Foto: WMMS

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten im Folgenden einen äußerst vergnüglichen Theaterabend. Rapunzel, Rotkäppchen, Dornröschen und Schneewittchen mit ihren vier Zwergen, betraten ebenso die Bühne wie der gestiefelte Kater, Hänsel und Gretel oder der Wolf und die sechs Geislein. Aus den Bremer Stadtmusikanten wurden die Windhoga Dorfmusikanten. Musikalisch umrahmt wurden die Beiträge vom Orchester der 3. und 4. Musikklasse unter der Leitung von Matthias Eckart sowie von einigen Ensembles und Solistinnen und Solisten.

In der Pause wartete ein Buffet, das vom Elternverein unter Obmann Gerhard Schippany organisiert und vorbereitet wurde, auf die Gäste. Die Ton- und Lichttechnik lag in den bewährten Händen von Bernhard Markhauser, Andreas Halbartschlager sowie den Schülern Jan und Max aus der 4C.

