Zirkus von Ybbsitzer Schülerinnen und Schülern begeisterte

Unter dem Motto einer Zirkusvorstellung präsentierten die Ybbsitzer Schulen ihre musikalischen, künstlerischen und akrobatischen Talente in der Turnhalle der Mittelschule.

Dabei versetzten sich die Kinder und Jugendlichen in eine imaginäre Manege und verwandelten sich in Tiere, Clowns und Zauberkünstler. „Es ist wichtig, dass Jugendliche beim Musizieren Freude haben und ihr Engagement wertgeschätzt sehen“, sagte Mittelschulleiterin Elisabeth Schasching, die das Programm mit den Lehrerinnen und Lehrern der Mittelschule sowie der Volks- und Musikschule zusammengestellt hatte. „Dabei wird so viel Engagement in die Vorbereitung des großen Auftritts gesteckt, allein das schon ist ein großer Lerneffekt“, ist Musikschuldirektor Christian Blahous überzeugt. Die zahlreiche Gäste applaudierten jedenfalls lautstark.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.