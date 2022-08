Hoffen auf normales Schuljahr im Ybbstal

Werbung

Die Schulen des Mostviertels waren heuer schon zwei Wochen vor Schulbeginn gut auf den Unterrichtsbeginn vorbereitet. „Dafür sind zwei Gründe ausschlaggebend“, weiß der Leiter der Bildungsregion Josef Hörndler: „Einerseits ist mit 22. August an vielen Standorten der Unterricht in den Sommerschulen losgegangen, andererseits wurden Leiterbesetzungen und Personalentscheidungen frühzeitig abgeklärt. Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre haben überdies gelehrt, dass kurzfristige Änderungen in der Pandemie von einem Tag auf den anderen kommen können. Dafür wollte man sich Handlungsspielraum schaffen.“

Aus derzeitiger Sicht wird es im September weder Testpflicht noch Maskenpflicht in den Schulen geben. Gleichzeitig setzt man auf Eigenverantwortung der Eltern, Kinder bei Krankheitssymptomen daheim zu lassen und freiwillig zu testen.

In den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen wurde ein Netz von Sommerschulen errichtet. In der Volksschule Haag leitet diese Sabine Haselsteiner mit sieben Gruppen. „Wir haben viele Kinder nichtdeutscher Muttersprache, daher liegt unser Schwerpunkt auf Deutschunterricht“, sagt sie. Acht Lehrerinnen und zwei Lehramtsstudentinnen gehen individuell auf Kinder ein und unterrichten projektorientiert, wobei das Thema Haustiere Wochenthema war.

An der MINT-Mittelschule Ybbsitz zeigt sich Direktorin Elisabeth Schasching ebenfalls zufrieden. „Schon im Vorjahr war der Erfolg groß, heuer haben sich 37 Volks- und Mittelschüler angemeldet.“ Vier Lehrerinnen und drei Lehramtsstudentinnen kümmern sich um die Kinder. „Die einen lernen für eine Nachprüfung, andere wollen sich auf das neue Schuljahr vorbereiten. Zur Auflockerung wurden Bewegungsstunden eingeplant“, berichtet Schasching.

In der Bildungsregion Mostviertel steigen die Schülerzahlen im kommenden Schuljahr sowohl in den Volksschulen (plus 120) als auch in den Mittelschulen (plus 105) und den Gymnasien leicht. Dazu kommt auch noch eine wachsende Zahl ukrainischer Kinder.

Beim Heimunterricht ist ein Rückgang zu verzeichnen. Nur für 268 Schülerinnen und Schüler wurde für das kommende Schuljahr um Erlaubnis angesucht. Im Vorjahr waren es um ein Drittel mehr, was zum Teil auf Impfskepsis und Corona-Angst zurückzuführen war. Viele Familien haben sich nach den Mühen des Heimlernens nun wieder entschieden, ihre Kinder eine Regelschule besuchen zu lassen – oder mussten dies nach negativer Abschlussprüfung tun. „Im Volksschulbereich haben 95 % der daheim unterrichteten Kinder die Jahresprüfung bestanden, in der Sekundarstufe 85 %. 47 Schüler sind zur Prüfung gar nicht angetreten“, sagt Hörndler. Sie werden nun per Bescheid Schulen zugewiesen.

Lage beim Lehrpersonal ist angespannt

Die Personallage in den Schulen bleibt angespannt. Trotzdem konnte der Großteil, der durch Pensionierungen frei gewordenen Stellen mit 126 Lehrerinnen und Lehrern nachbesetzt werden.

Eine neue Schulleiterin gibt es an der MS Haidershofen, wo Elmar Nowak in Pension geht und dafür Sieglinde Faschinger übernimmt. Direktorin Marianne Ritter verlässt die PTS Amstetten, ihr folgt Petra Osterer nach. In St. Georgen/Klaus geht Franz Aigner in Pension. Gertraud Wagner wird die Leitung der Schule zusätzlich zu den Volksschulen Windhag und Konradsheim übernehmen.

Das Schulsystem ist zwar nach zwei fordernden Jahren einigermaßen zur Normalität zurückgekehrt, das heißt aber für die Schulen noch lange nicht „Business as usual“ . Vor allem, was die psychische Belastung von Kindern angeht, kann Hörndler keine Entwarnung geben. „Die Probleme bleiben, obwohl wir das Angebot der Schulpsychologie ausgebaut haben. „Kreativität, Musik und Sport muss wieder breiter Raum eingeräumt werden“, sagt der Leiter der Bildungsregion. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Schulveranstaltungen, Sport- und Projektwochen, gemeinsame Wandertage und Ausflüge, bunte Abende, Musik und Theater seien.

„Aber auch der kritische Umgang mit Medien und der digitalen Welt wird ein vorrangiges Thema werden und als Schwerpunkt gemeinsam mit Nachhaltigkeit und den 17 Goals-Zielen der UNO verankert“, kündigt Hörndler an. Sein Hauptwunsch: „Wir hoffen natürlich alle auf ein normales Jahr!“

