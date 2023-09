Nützliches zu Schulbeginn von der SPÖ Ybbsitz

Für alle Neuzugänge des Schulalltags gab es am Schulbeginn von der Ybbsitzer SPÖ eine Jausendose, gefüllt mit nützlichen Sachen. So ist eine gute und gesunde Ernährung unerlässlich und kann mittels der geschenkten Jausendose umgesetzt werden. Auch beinhaltete das Paket einen reflektierenden Überwurf, der die Sicherheit am Schulweg steigern soll, da ja dunklere Jahreszeiten vor der Tür stehen. Eine faltbare Stofftasche bildet das Thema des Umweltschutzes ab und steht zur wiederkehrenden Verwendung bereit. Bleistift, Schnappband und Süßes ergänzen das Paket, denn bei aller Ernsthaftigkeit des Lebens darf der Spaß auch nicht in den Hintergrund geraten.

Lukas Huber, Obmann SPÖ Ybbsitz, betonte: „Wir wünschen allen ein erfolgreiches neues Schuljahr und hoffen, wir konnten mit unseren Paketen Freude schenken. Vielleicht haben wir es ja auch geschafft, den einen oder anderen Großen zum Nachdenken anzuregen, dass es wichtig ist, die Familie und deren Bedürfnisse ins Zentrum zu rücken!“