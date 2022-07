Rückblick auf Jahrhundertflut in Waidhofen/Ybbs

Werbung

Am vorvergangenen Montag blickten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln auf 20 Jahre Hochwasser 2002 zurück.

Damals waren weite Teile Niederösterreichs betroffen, auch Waidhofen. Aber nicht nur 2002, sondern auch in jüngster Vergangenheit verursachten heftige Unwetter große Schäden in den Ortsteilen.

Blickten auf das Hochwasser 2002 zurück: Georg Brenn (Bereich Umwelt, Agrar, Forst), Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ORF-Meteorologin Christa Kummer, Vizebürgermeister Mario Wührer und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (von links). Foto: Magistrat

„Wir haben aus diesen Katastrophen die Lehren gezogen und mit Unterstützung des Landes hier wichtige Maßnahmen gesetzt. Auch in Zukunft wird Niederösterreich zuverlässiger Partner in Sachen Lawinen- und Wildbachverbauung sein“, betonte Vizebürgermeister Mario Wührer, der die Veranstaltung zum Anlass nahm, um sich bei der Landeshauptfrau für die Unterstützung zu bedanken.

Im Dezember 2021 wurden in Waidhofen etwa im Lueggraben die Wiederherstellung einer zerstörten Wehranlage samt Uferschutz sowie im Hauvogelgraben die Beseitigung von Schäden nach einer Hangrutschung durchgeführt. Im Frühjahr setzte die Stadt Maßnahmen in der Bachwirtsiedlung neben der Landesstraße um. Weitere Schutzmaßnahmen gemeinsam mit der Lawinen- und Wildbachverbauung stehen am Programm.

