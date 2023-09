Schwammerlpfarrer bittet in Ybbsitz wieder zum Besuch

Auch heuer wieder stellt der ehemalige Zeller Pfarrer Reinhard Kittl gemeinsam mit seiner einstigen Mesnerin Gertraud Schneckenleitner zum Erntedankfest einen Schwammerlaltar zusammen. Es wird der mittlerweile 26. Schwammerlaltar sein. 22 Jahre hat der „Schwammerlpfarrer“, wie Kittl aufgrund seiner Leidenschaft liebevoll genannt wird, den Altar in der Zeller Pfarrkirche errichtet, seit 2020 baut er ihn in seiner Hauskapelle in Ybbsitz auf.

Foto: Piaty

Nach den Corona-Jahren kann man den Schwammerlaltar heuer erstmals wieder persönlich besuchen. Möglich ist dies am kommenden Sonntag, 24. September, von 8 bis 17 Uhr im kleinen Ybbsitzer Pfarrer-Häuschen mit der Hauskapelle am Waldrand, Haselgraben 5.