Drei Weiden in Waidhofen/Ybbs mussten gefällt werden

Am Montag der Vorwoche mussten in Waidhofen drei Weiden im Bereich „Unter der Burg“ gefällt werden. Grund für die Schlägerung der Bäume war Pilzbefall. Dadurch sei die Standfestigkeit der Bäume beeinträchtigt und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben gewesen, heißt es dazu aus dem Magistrat. Das habe ein Baumsachverständiger in einem Gutachten festgestellt.

Im Oktober werden nun neue Baumscheiben angelegt und Anfang November werden neue Bäume gepflanzt.