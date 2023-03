Fahndungsaufruf nach Opferstock-Diebstählen in Franziskuskirche

Zu einem schweren Diebstahl kam es am 19. Februar in der Franziskuskirche in Waidhofen an der Ybbs. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 14.40 Uhr die Kirche, um in der Folge aus den dortigen Opferstöcken Bargeld zu stehlen. Die genaue Höhe der Schadenssumme konnte nicht beziffert werden.

Die Straftat wurde allerdings über die in der Pfarrkirche montierte Videoüberwachung aufgezeichnet, wodurch Lichtbilder des Täters aufgezeichnet werden konnten. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erhofft sich nun, durch die Veröffentlichung der Bilder Hinweise zur Straftat zu erhalten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs (059133-3180) erbeten.

