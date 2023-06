Anzeigenflut rund um Tuning-Event auf Forsteralm

Ein großes Auto-Tuning-Treffen ging am Wochenende wieder auf der Forsteralm über die Bühne. Die Polizei nutzte dies für eine Schwerpunktaktion hinsichtlich illegaler Umbauten an Fahrzeugen. Polizisten der oberösterreichischen Landesverkehrsabteilung und des Bezirks Steyr-Land führten gemeinsam mit Sachverständigen des Amts der oberösterreichischen Landesregierung Kontrollen durch.

587 Geschwindigkeitsübertretungen

Wie die Polizei berichtet, wurden von den 315 kontrollierten Fahrzeugen 42 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen, wobei bei 18 schwere technische Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt wurden. Den Lenkern dieser Fahrzeuge wurden die Kennzeichentafeln abgenommen. Insgesamt erstatteten die Beamten 168 Anzeigen wegen technischer Mängel. Wegen diverser weiterer Übertretungen bezahlten Fahrzeuglenker insgesamt 67 Organstrafverfügungen. Zusätzlich richteten die Polizisten auch ein Augenmerk auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Von den 7.397 am Wochenende mittels Radar gemessenen Fahrzeugen hielten sich 587 nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung, weshalb sie ebenso zur Anzeige gebracht wurden.