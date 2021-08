Die Anbieter von Schwimmkursen im Ybbstal konnten keinen Rückgang beim Interesse am Schwimmsport konstatieren, vielmehr würde derzeit eine sehr große Nachfrage bestehen.

„Glücklicherweise hatten wir heuer einen Trainer und konnten Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. “

Barbara Eichleter

Der ASKÖ Böhlerwerk konnte heuer zum ersten Mal einen Schwimmkurs für Anfänger anbieten. „Glücklicherweise hatten wir heuer einen Trainer und konnten Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. Die Kurse waren im Nu ausgebucht, wir hätten noch mehr machen können“, erzählt Sektionsleiterin Barbara Eichleter.

Einige Kinder mussten auch auf die Warteliste gesetzt werden und es wird überlegt, noch einen Wochenendkurs anzubieten. Die Verfügbarkeit von Schwimmtrainern sei der einzige Grund, nicht noch mehr Kurse anbieten zu können, das Interesse, Schwimmen zu lernen, sei jedenfalls vorhanden.

„Da ist wirklich eine große Nachfrage da. Das wird wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass über den Herbst und Winter die Hallenbäder geschlossen waren und nichts in diese Richtung angeboten wurde.“ Christa Hraby

Christa Hraby, Sektionsleiterin der Sportunion Waidhofen, sieht die Gründe für den Andrang an Schwimmkursen unter anderem in einem allgemeinen Popularitätsschub für den Schwimmsport und der langen Schließung der Hallenbäder: „Da ist wirklich eine große Nachfrage da. Das wird wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass über den Herbst und Winter die Hallenbäder geschlossen waren und nichts in diese Richtung angeboten wurde.“

Sarah Cmolik leitet unter dem Namen „Waidschwimmer“ seit 17 Jahren Kurse im Anfängerschwimmbereich, wozu die Wassergewöhnung bei Babys und Neugeborenen wie auch Kurse für Kinder im Anfängerbereich und Erwachsene, die sich etwas unsicher fühlen, zählen.

Auch sie konstatiert eine große Nachfrage an Schwimmkursen und sieht ein strukturelles Pro blem in einem Mangel an Schwimmbädern, die vor allem auch in der kalten Jahreszeit nutzbar wären: „Freibäder bieten eine viel zu kurze Saison, um den Kindern auch ganzjährig Sicherheit im Wasser zu vermitteln. Die wenigen Kurse in ein paar warmen Sommerwochen sind leider in unserer heutigen Zeit kein probates Mittel mehr, da es den Kindern vielfach an notwendigen Grundkompetenzen der Wassergewöhnung fehlt.“