Freitag, 1. Juni, 17 Uhr:

Isolation Berlin (DE)

Leyya (AT)

Golden Dawn Arkestra (USA)

TTR Allstars (AT)

Astpai (AT)

Samstag, 2. Juni, 13 Uhr

Wolf Parade (CAN)

Ankathie Koi (AT)

Das Lunsentrio (DE)

Tents (AT)

Pressyes (AT)

Zapp Galura (AT)

Dives (AT)

DJ Phekt (AT)

Stefanie Sargnagel (AT)

Poetry Slam

Kräuterwanderung

Sonntag, 3. Juni, ab 9 Uhr:

Frühstücksbuffet & DJ-Line

Kartenvorverkauf: Mode Pallnstorfer (Weyer), Fleischerei Trauner (Kleinreifling), Weltladen (Waidhofen), Craftwerk Pub&Brauerei (Großraming), Kulturverein röda (Steyr), The Red Rooster (Steyr), ntry.at

www.seewiesenfest.at/2018