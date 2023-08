WM-Silber für jungen Neuhofner am Salzburgring

Von 13. bis 15. August fand die Seifenkistenweltmeisterschaft am Salzburgring unter der Leitung des in Zeillern ansässigen Vereins „Austria Seifenkiste“ statt. Die Fahrerinnen und Fahrer traten dabei in den vier Gewichtsklassen „Rookie“, „Master“, „Elite XL“ und „Elite XL Ü18“ an. Insgesamt gingen 71 Fahrerinnen und Fahrer aus sieben Nationen an den Start.

Weltmeister Stephan Schandl (Mitte) mit Jacob Veigl (links) und Emily Werner aus Deutschland (rechts). Foto: Stefanie Grasberger

In der „Elite XL“-Klasse konnte sich Stephan Schandl aus Dobersberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) gegenüber seinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern durchsetzen und schaffte den ersten Platz. In derselben Klasse legte Jacob Veigl aus Neuhofen an der Ybbs ebenfalls sein Können an den Tag und erreichte den zweiten Platz. Die Bestplätze der anderen Klassen belegten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland.

Die Gaflenzerin Angelina Gassner erreichte Platz elf. Foto: Fotoklub Braunau

Die Veranstaltung selbst wurde zu einem Hotspot für Groß und Klein, denn etliche Besucherinnen und Besucher genossen die Atmosphäre. Die Firma Microcar umrundete die Veranstaltung auf Streckenabschnitten des Salzburgrings mit Leihautos, zusätzlich wurde mit einem Foodtruck und verschiedensten Speisen für das leibliche Wohl gesorgt.