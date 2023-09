Großes Finale in Gaflenz

Den Heimvorteil nutzte die junge Angelina Gassner aus Gaflenz beim letzten Seifenkistenrennen dieser Saison am Sonntag und siegte in der Master-Klasse. Nach vier starken Läufen musste sich ihre Teamkollegin Mara Moche geschlagen geben. Jakob Großberger aus Weyer zeigte auch nochmals sein Können und erfuhr den ersten Platz in der Rookie-Klasse. In der Elite-XL-Klasse gewann Kerstin Braun aus Deutschland und bewies somit ihren Teamkolleginnen und -kollegen, was in ihr steckt.

Obmann Wilhelm Absenger (4. von links) und Thomas Buchta (links) gratulieren Kerstin Braun, Jacob Veigl (2. von links) und Stephan Schandl (rechts) zu den Bestzeiten der Elite-XL-Klasse. Foto: Stefanie Grasberger

Nach fünf Rennen und einer Weltmeisterschaft geht die diesjährige Saison der Seifenkisten zu Ende. Unter verschiedensten Wetterbedingungen fuhren die Starterinnen und Starter und erreichten sensationelle Zeiten mit lobenswerten Plätzen.