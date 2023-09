Seifenschale aus Ausstellung verschwunden

Noch bis Samstag, 30. September, ist die Ausstellung „Vom Leben alter Häuser“ im Kropf-Haus am Oberen Stadtplatz in Waidhofen an der Ybbs zu sehen. Zusammengestellt wurde die Schau von Architekturforscherin Julia Lindenthal und Filmemacherin Susi Jirkuff, ergänzt wurde sie um Leihgaben aus dem Fundus des Waidhofner Musealvereins.

Derzeit befindet sich keine Seifenschale mehr bei dem historischen Waschbecken. Foto: Magistrat

Leider musste man Anfang der Woche feststellen, dass eine alte Seifenschale nicht mehr an seinem Platz war. Die Stadt Waidhofen wandte sich daraufhin via Facebook an die Öffentlichkeit. Man gehe bei der verschwundenen Seifenschale von einem „missverständlichen Borgen“ aus und hoffe, dass die Schale bis zum Ende der Ausstellung wieder ihren Weg zurückfinde, heißt es dort.