Aufregung um Verkaufsbox in Waidhofen/Ybbs

Aufregung herrschte zuletzt in Waidhofen über einen schwarzen Container, der am Eberhardplatz vor der Spitalkirche aufgestellt wurde.

Dabei handelt es sich um einen Verkaufs-Container des Amstettner Unternehmens „In the Box 21“, das sich auf den Handel mit regionalen Lebensmitteln spezialisiert hat und bereits fünf derartige Selbstbedienungsläden rund um Amstetten betreibt. Zuletzt wurde ein solcher Container im März bei der Tischlerei Wasinger in Kematen eröffnet, ein weiterer findet sich in Greinsfurth am Parkplatz zwischen der Hofer- und der Leiner-Filiale.

In den Boxen werden Lebensmittel von Lieferanten aus der Region angeboten. Die Palette reicht von Gebäck über Milch, Käse, Wurst und Fleisch bis zu Säften und Bier. Auch frischen Kaffee kann man selbst zubereiten. Bezahlt wird via Selbstbedienungskassensystem. Die Läden sind von Montag bis Sonntag von 5 bis 21 Uhr zugänglich. Mit dem Container am Eberhardplatz möchte man sich nun auch in Waidhofen niederlassen.

Nicht um Bewilligung angesucht, Box muss weg

Vorerst wird daraus jedoch nichts. Die Baubehörde hat das Unternehmen aufgefordert, den auf Steinen gelagerten Container wieder vom Eberhardplatz zu entfernen. Bei der Behörde sei nie ein Ansuchen auf eine Bewilligung eingegangen, begründet Bürgermeister Werner Krammer diesen Schritt und hält fest: „Als Bürgermeister habe ich keine Freude mit so einem Projekt. Schließlich ist unser Ziel eine lebendige Innenstadt.“

Man werde den Container nun wieder entfernen, sagt „In the Box 21“-Geschäftsführer Günter Fischer. Das Projekt in Waidhofen aufgeben möchte er aber nicht. „Normalerweise stehen unsere Container auf Rädern und sind mobil. In diesem Fall braucht es kein Bauansuchen“, führt Fischer aus. „Leider gab es bei den Rädern eine Lieferverzögerung, weshalb wir den Container vorerst so aufgestellt haben.“

Der Geschäftsführer rechnet damit, dass die Räder in vier bis sechs Wochen geliefert werden. Dann möchte er den Container wieder am selben Standort aufstellen. Zielgruppe seien neben den Waidhofner Schülerinnen und Schülern all jene, die mit dem Auto am Standort vorbeifahren. Parkmöglichkeiten seien vorhanden. Fischer möchte festhalten, dass es sich bei „In the Box 21“ um ein regionales Konzept handle. „Uns geht es um Nachhaltigkeit. Ziel ist es, die Lieferwege kurz zu halten, weshalb jede Box andere regionale Lieferanten hat.“ Auch die Optik des Containers werde noch verbessert.

