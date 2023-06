Sponsion: Waidhofner Ernst Thoma ist jetzt „Senior Expert“

Am 26. Mai feierten 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vierten „SeniorInnenUNI“ des IMC Krems ihre Sponsion an der Hochschule, darunter auch der Waidhofner Ernst Thoma.

Die „Senior Expert“-Zertifikate wurden stolz von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, IMC-Krems-Geschäftsführerin Ulrike Prommer, Geschäftsführer Udo Brändle, Aufsichtsratsvorsitzendem Heinz Boyer sowie Prof. (FH) Doris Berger-Grabner in Vertretung des akademischen Leiters verliehen.

„Der Wissensdrang und die Neugier der Seniorinnen und Senioren begeistert mich. Die Lust auf neue Erkenntnisse und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen halten jung“, gratulierte Teschl-Hofmeister.

Schwerpunkt: Umsetzbarkeit des Gelernten im Ehrenamt

In acht Modulen, angelehnt an die Kernkompetenzen des IMC Krems – Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences – konnten die Seniorinnen und Senioren ihr Wissen in verschiedensten Themengebieten vertiefen und erweitern. Eines der Hauptziele war dabei, dass die neu gewonnenen Kenntnisse für die Teilnehmenden auch in ihrem ehrenamtlichen Engagement, beispielsweise bei Vereinen oder in der Gemeinde, gut in die Praxis umsetzbar sind.

Das Resümee der Seniorinnen und Senioren fiel nach vier Semestern äußerst positiv aus: Viel Neues konnte erlernt und Altes aufgefrischt werden, neue Freundschaften wurden geknüpft und vielversprechende Projekte entwickelt.

Nächster Lehrgang startet 2024

Der nächste Weiterbildungslehrgang der SeniorInnenUNI soll im März 2024 starten. Besonders ist dabei, dass auch Alumni der ersten Kohorten wieder Lehrveranstaltungen besuchen können. Die Anmeldung zur Interessentenliste für die 5. SeniorInnenUNI ist auf der Website www.seniorinnenuni.at möglich.