Niklas Rafetseder, Lehrer am Bundesrealgymnasium Waidhofen an der Ybbs, gelang es im Zuge der Recherchen für seine Dissertation, eine historische Sensation zur Geschichte Wiens ans Tageslicht zu bringen. Er fand in einem Bronzefragment, das mehr als 100 Jahre lang im Depot des Wien Museums lag, den Beweis dafür, dass Vindobona bereits in römischen Zeiten ein Stadtrecht hatte. Vermutet wurde dies in Historikerkreisen zwar bereits, doch gab es dafür bis dahin noch keine gesicherten Beweise.

Am vorvergangenen Dienstag wurde das Fragment vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen einer Pressekonferenz im Römermuseum offiziell enthüllt. Seit 6. März kann es dort von der Öffentlichkeit bewundert werden.