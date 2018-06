76 junge Sensenmäher traten am Wochenende beim Landesentscheid an. Bianca Steinauer aus Opponitz holte Landessieg.

Kraft, Genauigkeit und Ausdauer zeigten 76 Jugendliche beim Landesentscheid im Sensenmähen in der LFS Hohenlehen.

Zahlreiche Besucher bestaunten die Mähkünste der Mäher. Die Vorbereitungen für den Landesentscheid beginnen bei den Wettbewerbsteilnehmern bereits beim ersten Schnitt. Von da an wird wöchentlich mehrmals trainiert und nach Möglichkeit zu Wettbewerben gefahren. Neben dem Ziel, die Parzelle in möglichst schneller Zeit zu mähen, bewertet die fachkundige Jury auch die Sauberkeit der Mahd mit Noten. Die Felder messen 10 x 10 m bzw. 5 x 5 m, je nach Kategorie.

Bei den Herren bewies Robert Steigenberger (Bezirk Hainfeld/Lilienfeld) als bester Mäher am 10x10-m-Feld eine Zeit von 2:30 Minuten. Lisa Gruber (Bezirk Kirchberg/Pielach) setzte mit 1:29 Minuten am 5x7-m-Feld die Messlatte bei den Damen. Beim Landesentscheid wurde auch heuer wieder die Möglichkeit geboten, mit einer bis zu 90 cm langen Sense mitzumähen. 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten diese Chance und mähten ihr 8x8 m, bzw. bei den Damen 5x5 m großes Feld in herausragenden Zeiten.

Florian Hiesberger (Bezirk Mank) und Bianca Steinauer (Bezirk Waidhofen/Ybbszeigten dabei Topleistungen und sicherten sich die ersten Plätze. Der Musikverein und die Together Band umrahmten den Bewerb.