Zertrümmerte Hand gerettet: Waidhofner erzählt von Arbeitsunfall

Bei Arbeiten an einer Baggerschaufel zertrümmerte sich der Waidhofner Helmut Seiller am 14. Februar dieses Jahres seine rechte Hand, als das Gerät plötzlich zuging. Die komplette Mittelhand sowie sämtliche Finger ab dem Handgelenk wurden gebrochen, Sehnen, Gefäße und Nerven zerquetscht und zerrissen.

Regelmäßige ergotherapeutische Übungen für Finger und Hand unter Anleitung von Ergotherapeutin Natalie Stiftinger standen nach dem Unfall für Helmut Seiller am Programm. Foto: KUK

Versuch Hand zu rekonstruieren gelang

Zu Beginn gingen die Unfallchirurgien am Kepler Universitätsklinikum in Linz noch davon aus, dass sie die Hand des 39-Jährigen amputieren müssen. Während der Operation entschlossen sich die beiden Ärzte Michael Pollak und Andreas Kastner aber dann dazu, zu versuchen, die zerquetschte Hand wieder zu rekonstruieren. In einer fast neunstündigen Operation gelang es ihnen schließlich gemeinsam mit einem hochspezialisierten OP-Pflegeteam die Hand des Waidhofners zu retten.

Neunstündige Operation Arbeitsunfall: Ärzte retteten zerquetschte Hand

Auch Unfallchirurg zu Gast

Seit dem Unfall sind nun über zehn Monate vergangen. Insgesamt drei Operationen musste Helmut Seiller bisher über sich ergehen lassen. Wie es ihm die Monate nach dem schweren Unfall ergangen ist, berichtet der Waidhofner am Freitag, 30. Dezember, um 18.05 auf Servus TV im „Servus am Abend“-Jahresrückblick. Neben Seiller ist auch der Unfallchirurg Andreas Kastner zu Gast, der auf die Frage eingehen wird, ob Helmut Seiller seine rechte Hand jemals wieder vollumfänglich einsetzen wird können.

Freitag, 30.12.2022, ab 18.05 Uhr: ,„Servus am Abend“-Spezial: Der große Jahresrückblick, live bei ServusTV und ServusTV On.

