Coronavirus: Dramatischer Anstieg der Infektionen im Ybbstal

Richtiggehend explodiert sind die Corona-Zahlen in den vergangenen zwei Wochen in der Stadt Waidhofen. Hielt man am Montag vor zwei Wochen noch bei 40 aktiven Covid-Fälle, galten am vergangenen Montag 270 Personen als infiziert. Seit Montag der Vorwoche kamen 202 Neuinfektionen hinzu. 67 Personen wurden wieder gesund. Insgesamt zählte man am Montag in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 1.394 bestätigte Covid-Fälle. 480 Personen wurden zwischen Montag der Vorwoche und Montag dieser Woche in Quarantäne geschickt.

Seit Donnerstag der Vorwoche ist die Statutarstadt bundesweiter Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Montagnachmittag wies das Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) für Waidhofen einen Wert von 1.643,6 aus. Eine Inzidenz von 1.116,7 verzeichnete man am Montag im Bezirk Amstetten.

Covid-Todesfälle in Hollenstein und Opponitz

Auch in den anderen Ybbstalgemeinden stieg die Zahl der Corona-Infektionen in den letzten beiden Wochen stark an. In Allhartsberg galten am Montag 27 Personen als Covid-positiv. 17 waren es am Montag der Vorwoche. In Sonntagberg erhöhte sich die Zahl von 22 am vorvergangenen Freitag auf 49 am Montag. In Kematen hielt man zu Wochenbeginn bei 40 aktiven Covid-Fällen. 16 waren es die Woche zuvor. In Ybbsitz zählte man am Montag 86 aktive Fälle. 63 Neuinfektionen kamen seit Montag der Vorwoche hinzu. 13 Personen wurden wieder gesund. 43 Personen galten am Montag in Opponitz als Covid-positiv. Vor einer Woche waren es noch 32. Auch einen Todesfall in Folge einer Covid-Infektion gibt es in der Gemeinde zu beklagen.

Stark gestiegen ist die Infektionszahl auch in Hollenstein. 72 Personen waren in der Gemeinde am Montag mit dem Virus infiziert. Seit Montag der Vorwoche kamen 31 Neuinfektionen hinzu, fünf Personen wurden wieder gesund. Aber auch in Hollenstein gab es in der Vorwoche einen Todesfall infolge einer Covid-Infektion. 16 Corona-Fälle zählte man am Montag in St. Georgen/Reith. 16 Neuinfektionen kamen in den letzten sieben Tagen hinzu, eine Person wurde wieder gesund. „Zurzeit greift das Corona-Virus rigoros um sich, leider auch bei geimpften Personen“, sagt Bürgermeister Josef Pöchhacker. „Das stellt einen großen Unsicherheitsfaktor dar.“