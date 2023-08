Ybbsitz eröffnete neuen Skatepark bei Trommelwirbel und Sonnenschein

Nach langer Standortsuche und Bauverzögerungen durch das anhaltende Regenwetter im Frühsommer konnte am Samstag endlich der neue Skatepark in Ybbsitz eröffnet werden. Nicht nur die Mostviertler Skaterszene, auch vonseiten der Gemeinde zeigte man sich erfreut. „Der Dr.-Meyer-Park ist jetzt ein Bewegungspark für Jung und Alt“, erklärte Bürgermeister Gerhard Lueger in seiner Eröffnungsrede.

Initiiert wurde das Projekt vom Skateverein Ybbsitz, der während der Corona-Zeit entstand. Während dieser habe die Szene in Ybbsitz einen Aufschwung erlebt, erklärt Obmann Zvonko Franjic. Die mobilen Elemente, die man damals zum Fahren verwendete, waren bereits in die Jahre gekommen und auch für die Anrainer und Anrainerinnen eine Zumutung, da das Material laute Geräusche beim Aufprall der Boards verursachte. Aus dem Grund wendete man sich an die Gemeinde, welche die Initiative der Jugend begrüßte.

Obmann Zvonko Franjic, Bürgermeister Gerhard Lueger und Gemeinderätin Anita Eybl (von links) freuten sich über die Eröffnung. Foto: Julian Günther

Mit Mitteln der Gemeinde und einer Unterstützung des Landes Niederösterreich konnte eine Anlage geschaffen werden, über die alle Beteiligten mehr als glücklich sind. „Ein Betonpark war von Anfang unser Traum“, erklärt Franjic. „Einerseits aufgrund der Lautstärkenproblematik und andererseits, weil das Fahrgefühl viel besser ist als auf Holzrampen.“ Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde habe im Prozess hervorragend funktioniert. „Wir haben bei der Planung wirklich freie Hand bekommen und haben uns kreativ austoben können“, betont er. Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam mit dem Skatepark-Designer Darko Stefanovic, der Firma Anton Pichler und der Firma Spoff Parks. Das fünfköpfige Spoff-Parks-Team aus Wien ist auf den Bau von betonierten Skateparks spezialisiert und hat sich bereits international einen Namen gemacht.

Alexander Garschall aus Texing bewies bei der Eröffnung sein Können. Foto: Julian Günther

Auch die Sportler und Sportlerinnen aus der Umgebung sind begeistert. „Ich wüsste nichts, was mir an dem Skatepark nicht gefällt“, meint Klemens Merkinger aus Waidhofen. „Es wird alles geboten, was in der näheren Umgebung noch fehlt.“ Denn mit den betonierten Rampen steigt vor allem die Qualität der Sportanlage. „Skaten hatte lange Zeit ein schlechtes Image“, meint Julian Günther, der ebenfalls regelmäßig aus Waidhofen herkommt. „Mittlerweile haben wir Top-Anlagen in der Umgebung. Man merkt, die Szene ist am Wachsen und der Sport wird immer mehr als solcher ernst genommen.“

Als Highlight der Eröffnung stellte sich Bürgermeister Lueger mit Hilfe von Gemeinderätin Anita Eybl und Zvonko Franjic sogar selbst aufs Board. Sein Schlussappell galt den motivierten Sportlern und Sportlerinnen: „Bitte, tut’s euch nicht weh!“