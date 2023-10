Skaterplatz wandert zum Waidhofner Hauptbahnhof

Der Waidhofner Skaterplatz wird vom Lokalbahnhof zum Hauptbahnhof verlegt. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag kaufte die Stadt dafür ein 2.154 Quadratmeter großes Grundstück von den ÖBB um 5.230 Euro an.

Ursprünglich wollte man das Projekt schon heuer in Angriff nehmen, nun soll mit den Bauarbeiten im kommenden Frühjahr begonnen werden. „Wir werden uns jetzt um alle notwendigen Genehmigungen kümmern und schauen, dass wir eine ordentliche Planung haben, damit wir im Frühjahr loslegen können“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Der Stadtchef geht von einem betonierten Skatepark aus. „Dadurch ist auch die Lärmentwicklung niedriger“, hält er fest.