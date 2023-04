„Lotto-Sechser“ am Parkscheinautomat in Waidhofen an der Ybbs

Einen „Lotto-Sechser“ spukte am Dienstag der Vorwoche der neue Parkautomat Unter der Burg in Waidhofen aus. Der ausgegebene Parkschein berechtigt nämlich bis zum 15. Jänner 2028 um 9.36 Uhr Unter der Burg parken zu dürfen. Und das, obwohl kein einziger Euro dafür bezahlt wurde! Dabei handelt es sich keineswegs um einen Aprilscherz, schließlich wurde besagtes Parkticket am 4. und nicht am 1. April aus dem neuen Automaten gezogen. Die Bezieherin wird den Parkschein jedenfalls hüten wie ihren Augapfel.

Foto: Piaty

