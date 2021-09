Die Bildungsdirektion Niederösterreich hat am 1. September Herbert Haidler mit der Schulleitung an der Sportmittelschule Waidhofen-Zell betraut. „Ich übernehme diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Freude, Offenheit und Zuversicht. Meinem Vorgänger Peter Fürst wünsche ich im Namen der Schulgemeinschaft einen erfüllten Ruhestand und viel Gesundheit“, sagt Haidler.

Auch im Lehrerteam kam es zu einigen Neuerungen. Erika Reisinger, die fast ein Jahrzehnt an der Schule tätig war, übernimmt mit Schulbeginn die Direktion der Volks- und der Mittelschule Hollenstein sowie die Leitung der Volksschule St. Georgen/Reith. Sportlehrer Alexander Grosser übersiedelt an die HTL Waidhofen. Die Ybbsitzerin Angelika Groß wird im kommenden Schuljahr in den Fächern Deutsch sowie Ernährung und Haushalt an der SMS tätig sein, der Waidhofner Ale xander Wundsam verstärkt das Team in Bewegung und Sport.