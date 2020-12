Unter dem Motto „Wir haben Platz“ organisierte der Waidhofner Raphael Kößl am Samstagnachmittag eine Mahnwache für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Elendslagern an der europäischen Südgrenze. An die 120 Menschen zeigten sich solidarisch und fanden sich vor dem Waidhofner Rathaus ein, um ein Zeichen für Humanismus und Nächstenliebe zu setzen.

„Zehntausende Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Elend Schutz in Europa suchen, hausen nicht weit von uns unter schrecklichen Bedingungen“, sagte Kößl und appellierte an Bundeskanzler Sebastian Kurz, die starre Haltung der Bundesregierung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen zu ändern. „Wir in Österreich haben Platz!“, hielt Kößl fest. „Zehntausende Menschen sind hier bereit, ihrer humanitären Pflicht nachzukommen und diese Menschen auf eigene Kosten aufzunehmen.“

Appell an Sobotka

Konkret wandte sich der Organisator der Mahnwache am Samstag auch an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka als einer der höchstrangigen Politiker des Landes und Bürger der Stadt Waidhofen: „Machen Sie Ihren Einfluss in der Politik geltend, damit dieses schreckliche Schauspiel bald ein Ende hat.“

Schützenhilfe bekam Kößl von Ulli Schauer vom Verein Mit-Menschen: „ Es braucht hier die Unterstützung von offizieller Seite!“ Um ihr Anliegen zu untermauern lasen Richard Abfalter, Anita Tatzreiter, Lisa Hofbauer, Lucia Kößl und Birgit Amenitsch-Freiberger Texte von Michael Köhlmeier, Hannah Arendt, Erich Fried, André Heller und Lothar Zenetti vor. Auch Auszüge eines FM4-Interviews mit Kid Pex von „SOS Balkanroute“, einer humanitären Initiative für ein menschenwürdiges Leben von geflüchteten Menschen in Südosteuropa, wurden vorgelesen. Stimmungsvoll umrahmt wurde die Mahnwache von einem Streichtrio.

Auch Politiker von SPÖ, Liste FUFU und Grünen, darunter SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr und die Stadträte Erich Leonhartsberger (SPÖ) und Martin Dowalil (FUFU) nahmen an der Mahnwache teil. „Wir haben Platz“, äußerte sich Vizebürgermeister Bahr nach der Veranstaltung via Social Media. „Meine Kerze zum vierten Advent hat bereits heute geleuchtet! Als Zeichen dafür, dass es nicht egal ist, wenn mitten in Europa eine humanitäre Katastrophe herrscht.“

1.700 Euro wurden im Rahmen der Mahnwache für die Flüchtlingshilfe der Caritas und den Verein „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ gespendet.