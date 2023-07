Kasser (ÖVP): „Wollen regionale Lebensmittel in Großküchen!“

Bei der neuen Wasserversorgungsanlage in Allhartsberg lud ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Kasser am Donnerstag zum Sommerpressegespräch. Der Ort war ganz bewusst gewählt, um das Themenfeld Klimawandel und Wasserversorgung in den Fokus zu rücken. Vier sechs Meter hohe Edelstahl-Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von jeweils 700 Kubikmetern wurden im Bereich Brandstetten in den letzten Jahren von der Gemeinde errichtet. Drei davon werden von der Firma Austria Juice im Ortsteil Kröllendorf angemietet, einer wird von der Gemeinde genutzt. Gespeist werden die Hochbehälter mit bestem Allhartsberger Wasser. Sollte das gespeicherte Wasser dennoch einmal ausgehen, kann über eine neue Transportleitung aus Amstetten bald schon Wasser zugeliefert werden. Die Notversorgungsleitung, die von Amstetten über Winklarn nach Allhartsberg führt, ist mittlerweile fertig. Die letzten Vorbereitungsarbeiten für die Inbetriebnahme laufen. Im September, Oktober soll die Leitung dann einsatzbereit sein.

Allhartsberg reagierte auf Wasserknappheit

Grund für das 6,5 Millionen Euro schwere Projekt war die Trockenheit im Jahr 2018. Tankwagen aus Amstetten mussten Wasser zur Firma Austria Juice liefern und auch die Gemeinde zitterte, dass ihre Wasservorräte zur Neige gehen. Letztlich kam dann doch noch der Regen und die Trinkwasserversorgung blieb aufrecht. Dennoch sei man alarmiert gewesen und habe dieses Trinkwasserversorgungsprojekt, das nun nach fünf Jahren vor dem Abschluss steht, gestartet, berichtet Kasser. „Damals haben sich viele gewundert, warum wir das machen“, erzählt der Allhartsberger Bürgermeister. „Der Klimawandel und die zunehmende Trockenheit haben uns aber recht gegeben. Wir haben hier dank entsprechender Förderungen von Bund und Land und in Kooperation mit der Firma Austria Juice sehr vorausschauend gehandelt.“ Langfristig sei es auch möglich, eine Verbindungsleitung nach Waidhofen herzustellen, meint der Landtagsabgeordnete.

Bei Wassermangel können die Wasserspeicher in Allhartsberg über eine Notleitung ab Herbst mit Amstettner Wasser gefüllt werden. Foto: NÖN, Kössl

Doch nicht nur in Allhartsberg, im gesamten Bezirk Amstetten widmete man sich zuletzt der Wasserversorgung. 32,6 Millionen Euro investierten Bund, Land und Gemeinden hier in den letzten fünf Jahren in den Wasserleitungsausbau. Zudem wurde eine Wasserversorgungsstudie, an der sich 13 Gemeinden beteiligten, in Auftrag gegeben.

Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden

Aber nicht nur bei der Wasserversorgung seien die Gemeinden des Bezirks in den letzten Jahren aktiv gewesen, hält Kasser fest. Auch im Energiebereich habe sich einiges getan. So wurde in Aschbach eine Biogasanalage auf den Weg gebracht und allgemein in den Ausbau der Photovoltaik investiert – vor allem im letzten Jahr. Während die gemeindeeigenen PV-Anlagen im Bezirk 2022 noch eine Leistung von 4.186 kWp lieferten, waren es 2023 schon 6.500 kWp. Das bedeutet eine Steigerung von 55 Prozent in nur einem Jahr. Zuletzt wurde nach zahlreichen Informationsveranstaltungen auch eine Bürger-Energie-Gemeinschaft gegründet, die am 1. September starten soll. 15 Gemeinden haben außerdem die Umstellung auf eine LED-Beleuchtung bereits abgeschlossen. Zehn 5e-Gemeinden gibt es mittlerweile im Bezirk.

Auch auf die zahlreichen Initiativen am Mobilitätssektor weist der Landtagsabgeordnete hin. Immer mehr Gemeinden haben E-Autos im Einsatz, die Zahl der Dorftaxis steigt. Daneben gehe der Glasfaserausbau im Bezirk hin zu einer vollflächigen Versorgung mit schnellem Breitbandinternet weiter, sagt Kasser.

Tierhaltungsstärkster Bezirk Österreichs

Auch beim Thema Landwirtschaft zog Kasser, der auch Hauptbezirksobmann des Bauernbundes im Bezirk Amstetten ist, im Rahmen des Pressegesprächs Bilanz. Der Bezirk sei der tierhaltungsstärkste Bezirk Österreichs, hält er fest. Wertmäßig wichtigste Sparte sei dabei die Milchviehhaltung. 16 Prozent der niederösterreichischen Milchanlieferung kommen von hier. Außerdem sei Amstetten ein Geflügelbezirk. 15 Prozent der Legehennen, 20 Prozent der Masthühner und neun Prozent der Puten Österreichs werden hier gehalten.

Seit dem EU-Beitritt habe man im Bezirk jedoch 30 bis 40 Prozent der bäuerlichen Betriebe verloren, merkt der Landtagsabgeordnete an. Nichtsdestotrotz sei die Produktivität der bestehenden Betriebe ungebrochen. 2.040 bäuerliche Betriebe gibt es im Bezirk Amstetten. 270 sind es im Kammerbezirk Waidhofen, wobei man hier mit 43 Prozent eine sehr hohe Quote an Biobetrieben hat.

Lückenschluss bei Herkunftsbezeichnung

Kasser nutzte auch die Gelgenheit, gegenüber der Presse zentrale Forderungen des NÖ Bauernbundes darzulegen. Eine großes Anliegen der Bauernschaft sei die Herkunftsbezeichnung, hält er fest. Hier habe man nun mit der Ausweisung von Fleisch-, Milch- und Eiprodukten in Großküchen und Kantinen ab September einen Lückenschluss erreichen können. „Ganz zufrieden sind wir jedoch nicht, weil die Herkunftsbezeichnung sehr weit gedacht ist“, sagt Kasser und verweist darauf, dass es den Gastronomiebetrieben überlassen bleibt, wie detailliert sie die Herkunft der Produkte ausweisen. „EU“, „Nicht aus der EU“ und sogar „Herkunft unbekannt“ reichen nämlich aus. „Hier ist dann der Konsument gefordert zu entscheiden, ob er trotzdem dort essen will“, sagt Kasser. „Wir wollen jedenfalls unsere regionalen Lebensmittel in den Großküchen sehen.“

Als Bauernbundobmann spricht sich Kasser gegen das geplante EU-Renaturierungsgesetz aus. Foto: NÖN, Kössl

Unzufrieden ist der Bauernbund auch mit dem neuen Renaturierungsgesetz, das auf EU-Ebene beschlossen werden soll. „Auch wenn wir noch abwarten müssen, wie die Regelungen konkret aussehen, sind wir hier sehr skeptisch“, sagt der Amstettner Bauernbundobmann. „Auch wenn der Klimawandel natürlich eine große Herausforderung ist, haben wir das Gefühl, als Landwirtschaft sind wir immer die ersten. Schon jetzt müssen wir uns an 23 Regelungen halten, noch mehr das wäre massiv überschießend. Klar ist, wenn neue Regelungen kommen, dann muss es auch einen finanziellen Ausgleich geben.“

Auch gegen das MERCOSUR-Freihandelsabkommen und eine Steuer auf Vermögen spricht sich der Bauernbund aus. Gefordert wird, dass die Fördermittel der EU an die Inflation angepasst werden. „Nur so kann die Versorgungssicherheit sichergestellt werden“, sagt Kasser. Skeptisch beäugt er auch die Ammoniak- und Nitratreduktionsverordnung. „Wir sprechen uns hier gegen die Pflicht zur Güllegrubenabdeckung und für eine bodennahe Gülleausbringung aus.“ Nachdenkllich stimmt Kasser, dass der Bezug der Bevölkerung zur Landwirtschaft abnehme. „Wir haben hier den Auftrag, die Konsumenten zu informieren und zu vermitteln, was Landwirtschaft ist und wo unsere Lebensmittel herkommen“, meint der Bauernvertreter.