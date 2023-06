„Schiff ahoi!“ im PBZ Waidhofen an der Ybbs

Vollbild

FB

Freuten sich über die gute Laune unter den Gästen: Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller, Direktor Martin Kaiser, Ehrenamtskoordinatorin Gabriele Hirner, am Akkordeon Hermann Käferböck, Gabriele Polanezky und Vizebürgermeister Armin Bahr (von links). Elfie Gröll und Erika Offenberger (von links) waren sich unsicher über die Anzahl der Knöpfe in der Flasche. Vizebürgermeister Armin Bahr, Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller und Andreas Harreither (von links) hatten die schwierige Aufgabe, mit Schwimmflossen ins Tor zu treffen. Edeltraud Plappert, „Kapitän“ Josef Kamleitner und Karoline Schwarz (von links) hatten gemeinsam viel Spaß. Leopoldine und Josef Barton, Rosemarie Brandstetter und Margarethe Danner (von links) wussten sich vieles zu erzählen. Irene Reitner und Elfie Messner (von links) ließen die Besucher des Sommerfests die Anzahl der Knöpfe in der Flasche schätzen.

1 /6