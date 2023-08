Die Küchenbrigade beim Schlosshofkino Waidhofen an der Ybbs

Am vergangenen Dienstag fand die zweite Vorstellung des diesjährigen Schlosshofkinos in Waidhofen an der Ybbs statt. Unterm Sternenhimmel wurde die Tragikomödie „Die Küchenbrigade“ im Schlosshof von Schloss Rothschild präsentiert. Audrey Lamy schlüpft hierbei in die Rolle der Köchin Cathy, die in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit verschiedensten Problemen und Startschwierigkeiten konfrontiert wird.

Der Verein Filmzuckerl zeigte den Film in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen an der Ybbs. Obmann-Stellvertreterin Katharina Ortner, die auch im Weltladen aktiv ist, begrüßte das zahlreich erschienene Publikum, das im Anschluss einen wunderschönen Filmabend genoss.