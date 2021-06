Zum bereits elften Mal verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild zwischen 3. und 24. August in einen Kinosaal unter Sternen, wenn der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ wieder zum Schlosshofkino lädt.

An vier Dienstag-Abenden im August geht es dabei einmal mehr auf eine abwechslungsreiche cineastische Reise. Diese führt heuer von Österreich über England bis nach Saudi-Arabien und endet in Finnland.

Österreichischer Film auf Leinwand

Los geht es am 3. August mit dem preisgekrönten österreichischen Spielfilm „Fuchs im Bau“ von Arman T. Riahi. Darin erzählt der Regisseur vom Mittelschullehrer Hannes Fuchs (Aleksandar Petrović), der im Jugendtrakt einer großen Wiener Haftanstalt die Arbeit in einer Gefängnisschule aufnimmt und dort auf die eigenwillige Gefängnislehrerin Elisabeth Berger (Maria Hofstätter) trifft, die mit ihren unkonventionellen Lehrmethoden nicht nur die Untersuchungshäftlinge in Schach, sondern auch die Justizwache auf Trab hält. Regisseur Arman T. Riahi wird bei der Vorstellung in Waidhofen anwesend sein und nach der Vorführung im Rahmen eines Filmgesprächs über die Arbeit an seinem Film berichten.

Den nächsten Stopp macht das Schlosshofkino am 10. August mit „Days of the Bagnold Summer“ in England. Simon Bird wirft in seinem Regiedebüt nach der gleichnamigen Graphic Novel von Goff Winterhart einen zärtlichen Blick auf die alleinerziehende Sue Bagnold und ihren Heavy Metal liebenden Sohn Daniel (gespielt von Nick Caves Sohn Earl Cave) und schafft so, untermalt vom Soundtrack der Indie-Pop-Band Belle & Sebastian, eine witzige und gleichzeitig berührende Coming-of-Age-Komödie.

Von Saudi-Arabien ins Mumintal

Am 17. August geht es dann im Schlosshof in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen mit „Die perfekte Kandidatin“ nach Saudi-Arabien, wo die Ärztin Maryam, wütend über die herrschenden Zustände und die Restriktionen, die Frauen dort täglich erfahren, für das Amt einer Stadträtin kandidiert und damit auf einigen Widerstand in der Männerwelt stößt.

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos entführt der Verein Filmzuckerl das Publikum mit „Tove“ am 24. August nach Finnland. In ihrem Biopic erzählt Regisseurin Zaida Bergroth über das facettenreiche Leben von Tove Jansson, der Schöpferin der Mumins.

Dass beim Schlosshofkino auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Vorverkaufskarten für das Schlosshofkino werden in Kürze im Weltladen Waidhofen und unter www.ntry.at erhältlich sein. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen aus jetziger Sicht im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.