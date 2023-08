Österreichischer Liebesfilm im Schlosshofkino Waidhofen an der Ybbs

Zwischen 1. und 29. August 2023 verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs zum bereits 13. Mal in einen Kinosaal unter Sternen, wenn der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich wieder zum Schlosshofkino lädt.

Nach einer Woche Pause geht es am Dienstag, 22. August, beim Schlosshofkino mit dem österreichischen Spielfilm „Sterne unter der Stadt“ weiter. In seinem Langfilmdebüt erzählt Regisseur Chris Raiber von Alexander (Thomas Prenn), der als Kind in einem kleinen Haus mit kleinem Garten bei seiner liebevollen Großmutter (Margarethe Tiesel) aufwächst. Sie lehrt ihn Revolverhelden-Zitate, Opernarien zu dirigieren und die Lufttemperatur zu erfühlen.

Foto: Interspot Film

An seinem zehnten Geburtstag verspricht Alexander seiner Oma, sich niemals zu verlieben, um nicht den gleichen schicksalhaften Weg zu betreten, wie es sein Vater (Harald Windisch) getan hat. Jeden Sonntag besucht Alexander ihn und muss dafür in das dunkle Tunnelsystem der Wiener U-Bahn-Unterwelt hinabsteigen. Als junger erwachsener Mann beschließt Alexander, aus Sorge um den Vater, in seiner Nähe zu sein. Mit der Rolltreppe fährt er in die Tiefe zu seinem neuen Arbeitsplatz, einem kleinen Fundbüro der Wiener Linien, im weitverzweigten U-Bahn-System.

Foto: Interspot Film, CHRISTOPH THANHOFFR

Dort begegnet er zum ersten Mal der wunderschönen und temperamentvollen Caro (Verena Altenberger). Und hat er sich zuvor auch zweimal erfolgreich gegen die Liebe gewehrt, stürzt ihn sein Versprechen nun in eine bittersüße Welt, in der Alexander von Caro viermal erschossen wird und er für sie in einem leidenschaftlichen und dramatischen Kampf um Leben und Tod den Winter in den Sommer holt.

Foto: Interspot Film, CHRISTOPH THANHOFFR

Mit „Sterne unter der Stadt“ gelingt Regisseur Chris Raiber eine bittersüße Liebesgeschichte und eine leidenschaftliche Ode an die Kraft der Imagination. Der Regisseur wird bei der Filmvorführung in Waidhofen anwesend sein und dem Publikum nach der Filmvorführung für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos entführt der Verein Filmzuckerl am 29. August das Publikum mit dem Spielfilm „L’immensità – Meine fantastische Mutter“ ins Italien der 70er-Jahre, wo Clara (Penélope Cruz) am Rande Roms in einer lieblosen Ehe gefangen ist und dennoch alles daran setzt, die bestmögliche Mutter zu sein.

Dass beim Schlosshofkino auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Auch heuer wieder kann man das Schlosshofkino vom „Schlosswirt-Gastro-Sitzplatz“ aus genießen und so cineastischen und kulinarischen Genuss perfekt miteinander verbinden.

Vorverkaufskarten für das Schlosshofkino gibt es im Weltladen Waidhofen/Ybbs, Unterer Stadtplatz 37, 3340 Waidhofen/Ybbs sowie online unter www.ntry.at.

Schlosswirt-Gastro-Sitzplätze kann man beim Schlosswirt unter 07442/53657 reservieren. Wichtig: Ein Kinoticket ist zusätzlich zur Reservierung notwendig!

Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.