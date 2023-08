Sterne unter und über der Stadt beim Schlosshofkino Waidhofen/Ybbs

Mit dem österreichischen Spielfilm „Sterne unter der Stadt“ ging das diesjährige Schlosshofkino des Vereins Filmzuckerl am Dienstagabend im Schlosshof von Schloss Rothschild in die dritte Runde. Regisseur Chris Raiber war dafür eigens nach Waidhofen angereist. „Das Ambiente im Schlosshof ist fast kitschig schön und passt genau zum Film“, freute sich der Regisseur über die perfekte Location für die Aufführung seines Films. Dass nicht nur „Sterne unter der Stadt“, sondern auch Sterne über der Stadt zu sehen waren, war dem perfekten Wetter zu verdanken.

Foto: Christa Hochpöchler

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um in die bittersüße Welt des jungen Alexanders (Thomas Prenn) einzutauchen, der eigentlich versprochen hatte, sich nie zu verlieben, dann aber in einer Wiener U-Bahnstation auf Caro (Verena Altenberger) trifft. Nach der Vorführung berichtete Regisseur Chris Raiber im Gespräch mit Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl über die Arbeit an seinem Liebesfilm und beantwortete bereitwillig die Fragen des Publikums.