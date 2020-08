Das Sommerkonzert der „Paul Autobus Bruchband“ wurde durch ein Gewitter vom 15. August auf den Sonntag verblasen. Dass man das Freiluft-Event im Schlosshof nach Corona-Regeln auf reservierten Sitzplätzen an Tischen zu absolvieren hatte, war der einzige Tropfen Wermut in dem köstlichen Konzertcocktail. Sonst war es ein Konzert, fast so wie immer, wie ein Besucher meinte.

Abend gelang energievoll in gewohnter Frische

Die verlässlichen Gäste waren teils weit angereist und kamen – wie alle Jahre – voll und ganz auf ihre Rechnung. Viele Bruchband-Highlights standen am Programm, hatten sich die Bandmitglieder doch in der Woche vor dem Konzert – auch das hat bereits Tradition – zum Brush-up an einen See zurückgezogen. So gelang der Abend energievoll in gewohnter Frische.

Dass die Band Jahr für Jahr einen weiteren Schritt auf ihren Fünfziger zugeht, spürt man nicht. Von den Gründungsvätern des Jahres 1973 sind Bassist Paul „Autobus“ Fuchs, Peter „Gianni“ Fuchs, Walter „Sax“ Sieghartsleitner und Erwin „Hauptmann“ Sieghartsleitner bis heute mit Elan und Pfeffer an Bord. Dazugekommen sind Posaunistin Inge Bukovsek, Saxofonistin Brigitte und Trompeter Florian Fuchsluger, Schlagzeuger Peter Engelbrechtsmüller sowie Karin Komatz als ausdrucksstarke Sängerin.

Ein wenig beleidigt klang es dann schon, als Walter Sieghartsleitner die Verschiebung des Bruchband-Konzertes vom traditionellen 15. August auf den darauffolgenden Sonntag rechtfertigte. Der Wettergott hätte es wohl wissen müssen, dass der Termin Mariä Himmelfahrt, seit nunmehr Jahrzehnten für das Konzert der Band reserviert, regenfrei gehalten werden müsse.

Dass einer der Stammgäste, der jedes Jahr am 15. August seinen Geburtstag mit einer Getränkerunde für die Musiker feiert, sich heuer auch tags da rauf nicht lumpen ließ, trug ihm jedenfalls ein herrlich verjazztes „Happy Birthday“ ein.

Nachdenklich und ausgelassen zugleich

„Die Bruchband ist wie Leben, hat Hochs und Tiefs“, räsonierte da ein Gast am Publikumstisch seine Lebensphilosophie. Und diesem Umstand ging man auch in Moderation und Liedauswahl erst gar nicht aus dem Weg. Da wurde nach der Pause ein besinnliches Lied als Memento eingefügt. „Für unsere Freunde, die nicht mehr bei uns sind: Fritz Hölblinger, Reini Mandl oder schon vor längerer Zeit unser Schlagzeuger Heinz Schnittler“, sagte Walter Sieghartsleitner mit gedämpfter Stimme.

Aber gleich danach strebte man mit dem frisch einstudierten und erstmals in Bruchband-Version gespielten Christopher-Cross-Titel „Ride Like the Wind“ („Make it to the boarder of Mexico“) und Dusty Springfields Welterfolg „Son of a Preacher Man“ wieder auf die ausgelassene Seite des Lebens. Als hoffnungsfrohes Resümee in Covid-Zeiten bleibt: Die Paul Autobus Bruchband und ihr Augustkonzert – ein Fixpunkt im Kulturkalender, dem auch Corona nichts anhaben kann.