Kammerorchester Waidhofen/Ybbs läutete den Sommer ein

Das Waidhofner Kammerorchester lud im Jubiläumsjahr seines 50-jährigen Bestehens am Sonntag zum Sommerkonzert in das ausverkaufte Schlosscenter. Dabei hatte man eine solistische Besonderheit für das Publikum vorbereitet. Denn es war nicht nur der Solocellist der Wiener Philharmoniker, den das Waidhofner Publikum von gemeinsamen Auftritten mit dem Kammerorchester kennt, sondern auch dessen 17-jähriger Sohn als Solist angekündigt.

Vater Tamás und Sohn Konrád Varga (von links) begeisterten das Waidhofner Publikum mit Vivaldis Konzert für zwei Violoncelli in g-Moll. Foto: NÖN, Lugmayr

Mit dem Konzert für zwei Violoncelli in g-Moll von Antonio Vivaldi eröffnete Orchesterleiter und Dirigent Wolfgang Sobotka die Matinee in Waidhofen und am Abend das Konzert im Kolomanisaal des Stiftes Melk. Mit dem Werk „Kol Nidrei“ von Max Bruch, dem ein alter deutscher Synagogengesang zugrunde liegt, folgte eine selten gehörte musikalische Kostbarkeit, die Tamás Varga für zwei Celli bearbeitet hatte. Über Robert Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester in a-Moll führte man über zu Antonín Dvořáks grandiosen Amerikabekenntnis, dessen neunter Sinfonie „Aus der neuen Welt“.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (links) und Kommerorchester-Obmann Raimund Tremetsberger (rechts) waren begeistert vom Soloauftritt von Tamás und Konrád Varga (von links). Foto: NÖN, Lugmayr

Mit einer Zugabe aus der Feder des Sohnes bedankte sich Tamás Varga. Mit frenetischem Applaus dankte das Publikum den Solisten, dem Orchester und dem Dirigenten Sobotka.