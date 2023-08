Pfadfinder aus Ybbsitz und Hollenstein bei den olympischen Spielen

Beim diesjährigen Sommerlager der Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Ybbsitz und Hollenstein in Langenlois mussten die Wichtel und Wölflinge Göttervater Zeus ihre olympischen Fähigkeiten beweisen. Bei den spannenden Bewerben und Geländespielen zählten aber nicht nur einzelne Bestleistungen, sondern vor allem auch Zusammenhalt und das olympische Motto „Dabei sein ist alles“.

Während die Wichtel und Wölflinge beim Lager im Pfadfinderheim übernachteten, hieß es für die Guides und Späher, für die Caravelles und Explorer sowie für die Ranger und Rover gleich nach der Ankunft, ihr Zeltlager direkt am Kamp, mitten im Wald, zu errichten. Dort am Fuße des Olymps begaben sie sich auf die Suche nach der verschwundenen Göttin Artemis. Die Jugendlichen erwartete eine aufregende Suche nach Hinweisen und Gerüchten rund um die verdächtigen Gottheiten, Halbgötter und Nymphen. Eine Ortserkundung, ein Nachtgeländespiel, Workshops und ein Hike standen auf dem Programm.

Die Ybbsitzer Guides-Patrouille vor dem Hike Foto: Pfadfinder Ybbsitz

Der Hike ist bei den Pfadfindern immer ein besonderes Abenteuer: Die Jugendlichen begeben sich dabei ohne Erwachsene mit leichtem Gepäck in eine ihnen unbekannte Gegend. Das Ziel ist es, sich selbstständig mit seiner Patrouille in dem Gebiet zurechtzufinden und die Hinweise zur weiteren Strecke zu finden. Sie übernachten auch ohne direkte Anwesenheit der Leiterinnen und Leiter und können so erlernte Pfadfindertechniken unter Beweis stellen. Der heurige Hike wird mit Sicherheit in besonderer Erinnerung bleiben, denn bei diesem Regenwetter sich solch einer besonderen Herausforderung zu stellen, braucht Durchhaltevermögen. Dieses war auch bei der Fahnenwache notwendig. Gerade rechtzeitig konnten nächtliche Fahnendiebe gestellt werden.

Zum Abschluss des Lagers wurden die Pfadfinderkinder mit sommerlichen Temperaturen belohnt und der Entführer der Artemis konnte ausfindig gemacht werden.