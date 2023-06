Waidhofen/Ybbs: Kneippanlage am Buchenberg ist wieder offen

Die Kneippanlage am Waidhofner Hausberg lädt Wanderer und Spaziergänger zu einer kleinen Pause und besonders an heißen Sommertagen zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Vor Kurzem startete die Anlage am Buchenberg in die diesjährige Sommersaison, einem kühlenden Bad der Füße steht also nichts mehr im Wege.

Der Kneipp-Aktiv-Club Waidhofen ist derzeit allerdings noch auf der Suche nach Freiwilligen, die die Betreuung der Anlage im September übernehmen möchten. Interessierte Personen können sich unter Tel. 0664/73662731 melden.